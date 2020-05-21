NVIDIA GA100 (Ampere) выходит на рынок не в полной конфигурации
Компоновочные схемы графического процессора NVIDIA GA100 пролили свет на некоторые несоответствия между его фотографиями и объёмом памяти, но если этих данных кому-то не хватило, то NVIDIA опубликовала более подробный документ с описанием характеристик всех существующих разновидностей новинки.
рекламаПо сути, графический процессор GA100 существует только в двух возможных конфигурациях – максимальной, которая пока не предлагается в составе серийных продуктов, а также усечённой, которая и легла в основу ускорителя вычислений A100, представленного в середине мая. Последняя предлагает только семь вычислительных кластеров из восьми доступных, разрядность шины памяти урезана с 6144 до 5120 бит, а объём памяти сокращён с 48 до 40 Гбайт.
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Физически в окрестностях графического процессора присутствуют все шесть стеков памяти типа HBM2 производства Samsung, каждый из которых содержит по 8 Гбайт, но совокупно задействовано только пять стеков из шести. Упоминается и рабочая частота памяти – она достигает 1215 МГц.
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рекламаЕщё раз подтверждается и уровень TDP, который в случае с ускорителем вычислений NVIDIA A100 в исполнении SXM4 достигает 400 Вт. Это не мешает ограничиваться воздушным охлаждением при использовании в стандартных серверных шасси.
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