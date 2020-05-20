Никто не гонит Apple из Китая, но компания переносит производство во Вьетнам и Индию
Долгое время Китай оставался основной площадкой для сборки iPhone, поскольку именно здесь расположено большинство предприятий Foxconn и смежных подрядчиков. Теперь DigiTimes сообщает, что не только пандемия коронавируса, но и американские санкции против Китая заставляют Apple ускорить перенос части производства смартфонов во Вьетнам и Индию.
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рекламаЭтот вектор миграции был сформирован давно, и он определён не только неурядицами последнего времени. Уровень жизни в Китае заметно вырос, труд вьетнамских рабочих обходится дешевле, а инфраструктура для организации производства электроники в соседней стране достаточно развита стараниями того же Samsung. Для внутреннего рынка налажена сборка iPhone в Индии, так что и эта страна, давно преодолевшая рубеж в миллиард жителей, постепенно будет оттягивать на себя часть производства.
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