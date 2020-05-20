Foxconn с тревогой смотрит во второе полугодие
Участники рынка контрактного производства ноутбуков и прочих клиентских устройств по-разному оценивают перспективы развития ситуации со спросом из-за серьёзного влияния пандемии коронавируса на традиционные сезонные тенденции. Со страниц DigiTimes звучат комментарии председателя совета директоров Foxconn Technology Group Янга Ли (Young Li).
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рекламаОн поясняет, что до конца пандемии коронавируса ещё очень далеко, и компания может рассчитывать на стабильный спрос на персональные компьютеры только до конца текущего квартала. По всей видимости, во втором полугодии экономические последствия пандемии перевесят спрос на организацию удалённой работы и дистанционного образования, в результате чего спрос на ПК и ноутбуки имеет все шансы сократиться после двух кварталов непрерывного роста.
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