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Foxconn с тревогой смотрит во второе полугодие

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Участники рынка контрактного производства ноутбуков и прочих клиентских устройств по-разному оценивают перспективы развития ситуации со спросом из-за серьёзного влияния пандемии коронавируса на традиционные сезонные тенденции. Со страниц DigiTimes звучат комментарии председателя совета директоров Foxconn Technology Group Янга Ли (Young Li).

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Источник изображения: Getty Images

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Он поясняет, что до конца пандемии коронавируса ещё очень далеко, и компания может рассчитывать на стабильный спрос на персональные компьютеры только до конца текущего квартала. По всей видимости, во втором полугодии экономические последствия пандемии перевесят спрос на организацию удалённой работы и дистанционного образования, в результате чего спрос на ПК и ноутбуки имеет все шансы сократиться после двух кварталов непрерывного роста.

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