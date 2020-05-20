Большое интервью с Джимом Келлером (Jim Keller) на страницах Fortune не осталось без внимания его коллеги со времён Apple Раджи Кодури (Raja Koduri), но материал интересен не этим фактом. Известный разработчик процессорных архитектур поделился своими планами по деятельности в структуре Intel.

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Источник изображения: Intel

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Как предположили авторы интервью, результаты усилий Келлера по оптимизации процессорных архитектур Intel будут видны через год или два, не раньше. Вполне возможно, что в настольном сегменте это будут процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, которым приписывается компоновка из восьми экономичных и восьми производительных ядер.

Сам Келлер проповедует модульный подход к компоновке процессоров. Появление чиплетов в процессорах AMD – во многом его заслуга. Процессорам Intel он хочет предоставить такое же преимущество, когда для изменения одного блока не требуется заново проектировать всё остальное. Джим готов внедрять поддержку инструкций, связанных с искусственным интеллектом, не страшится интеграции в процессоры Intel блоков сторонней разработки, а также готов применять экономичные ядра класса Atom в серверных и настольных процессорах.