Тесла тесле рознь: NVIDIA отказалась от использования торговой марки
Сайт VideoCardz обратил внимание на публикацию немецких коллег, которые проанализировали изменения в обозначении ускорителей вычислений NVIDIA. Представленный в этом месяце флагманский ускоритель с архитектурой Ampere фигурирует под обозначением A100, к семейству Tesla он более не относится.
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рекламаТакое изменение могло показаться случайным, но и ускорители вычислений прошлых поколений NVIDIA более не обозначает наименованием Tesla. По всей видимости, отказ от этой торговой марки продиктован фактом существования одноимённых электромобилей. Которые, к тому же, от использования компонентов NVIDIA некоторое время назад отказались. Глава NVIDIA в тот момент дал понять, что не особо обижен на Илона Маска (Elon Musk), и готов расширить сотрудничество в любой момент.
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