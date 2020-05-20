Сайт VideoCardz обратил внимание на публикацию немецких коллег, которые проанализировали изменения в обозначении ускорителей вычислений NVIDIA. Представленный в этом месяце флагманский ускоритель с архитектурой Ampere фигурирует под обозначением A100, к семейству Tesla он более не относится.

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Источник изображения: NVIDIA

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Такое изменение могло показаться случайным, но и ускорители вычислений прошлых поколений NVIDIA более не обозначает наименованием Tesla. По всей видимости, отказ от этой торговой марки продиктован фактом существования одноимённых электромобилей. Которые, к тому же, от использования компонентов NVIDIA некоторое время назад отказались. Глава NVIDIA в тот момент дал понять, что не особо обижен на Илона Маска (Elon Musk), и готов расширить сотрудничество в любой момент.