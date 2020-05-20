На эту тему вчера было опубликовано пять новостей, но это не значит, что не нужно вернуться к обсуждению назревших вопросов сегодня. Редактор Gamers Nexus обратился к представителям AMD, чтобы прояснить некоторые моменты, касающиеся реализации поддержки процессоров с архитектурой Zen 3 на материнских платах с чипсетами AMD серии 400.

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Источник видео: YouTube, Gamers Nexus

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Во-первых, AMD не будет распространять «амнистию Zen 3» на материнские платы, основанные на более старых чипсетах серии 300. Возможно, кто-то из производителей материнских плат и решится на соответствующие эксперименты, но рассчитывать на поддержку самой AMD в этом случае уже нельзя.

Во-вторых, обновление BIOS для реализации поддержки AMD Zen 3 на материнских платах с чипсетами B450 и X470 будет необратимым – откатиться на предыдущую версию микрокода будет нельзя. Это связано с тем, что «файловая система» микросхемы BIOS ради поддержки Zen 3 подвергается реструктуризации, которая делает невозможным возврат к старым версиям микрокода. Будут ли предоставляться «подменные» процессоры для обновления BIOS, пока не решено – процедура это не самая дешёвая для AMD.

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В-третьих, для скачивания совместимого с AMD Zen 3 обновления BIOS пользователю придётся доказать, что он обладает процессором соответствующего поколения и подходящей для него материнской платой. Это делается для того, чтобы потребители осознавали всю ответственность процедуры, и отсечь «случайных экспериментаторов».

Наконец, не желая повторно «наступать на грабли народного гнева», AMD поясняет, что все последующие за Zen 3 поколения процессоров потребуют материнских плат на основе более новых чипсетов, и для семейства AMD 400 это будет последний шанс «запрыгнуть в вагон уходящего поезда».