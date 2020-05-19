Смартфоны UMIDIGI почти во всём превзошли модели Samsung при большой разнице в цене
Компания UMIDIGI объявила о снижении цен на смартфоны S5 Pro и A7 Pro, а также сравнила их с конкурентами из стана южнокорейского производителя Samsung. Модели UMIDIGI практически во всем превосходят оппонентов, но стоят при этом намного дешевле. Но обо всё по порядку.
26 мая нынешнего года стартует фестиваль UMIDIGI Fan Festival 2020. В рамках мероприятия можно будет приобрести UMIDIGI S5 Pro по цене 250 долларов, в то время как рекомендованная стоимость смартфона составляет 270 долларов. Китайская компания опубликовала видео с первой распаковкой новинки, а также сравнила её с конкурентом в лице Samsung Galaxy A51.
Оба смартфона предлагают AMOLED-дисплей формата Full HD+ со встроенным биометрическим сенсором. UMIDIGI S5 Pro оказался немного компактнее. Он имеет диагональ 6,39 дюйма, но при этом модель выделяется выдвижной 16-мегапиксельной фронтальной камерой.
UMIDIGI S5 Pro намного мощнее, поскольку получил мобильный процессор Helio G90T, выполненный по 12-нанометровой технологии. В AnTuTu модель набирает более 280 00 баллов, тогда как результат Samsung Galaxy A51 на Exynos 9611 составляет порядка 175 000 баллов. При этом смартфон китайской компании стоит на 150 долларов дешевле.
Новинка оснащена 6 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составляет 256 ГБ. За питание отвечает аккумулятор на 4680 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки. Здесь UMIDIGI S5 Pro полностью превзошёл оппонента, который получил батарею ёмкостью 4000 мАч, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
Камера имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Единственным отличием является более высокое разрешение широкоугольного модуля по сравнению с Galaxy A51. Из общего стоит отметить наличие NFC и операционную систему Android 10. Но при этом UMIDIGI S5 Pro работает под управлением стоковой версии ОС.
Ещё в одном сравнении сошлись UMIDIGI A7 Pro и Samsung Galaxy A11. Это бюджетные модели. Стоимость первой в модификации 4/64 ГБ составляет 120 долларов (100 долларов по акции с 26 мая), а второй – 180 долларов, но за 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.
UMIDIGI A7 Pro оказался лучше практически во всём. Он имеет порт USB-C вместо micro-USB, 6,3-дюймовый Full HD+ дисплей, 16-мегапиксельную фронталку вместо 8-мегапиксельной, а в AnTuTu набирает в полтора раза больше – 123 000 баллов против 87 000 баллов.
Корпус смартфона изготовлен из стекла и металла, тогда как конкурент обзавёлся пластиковым задником и пластиковой рамкой. На тыльной панели расположена основная камера с разрешением 16 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4150 мАч. Программной платформой выступает стоковая версия операционной системы Android 10.
Ещё раз напомним, что 26 мая стартует UMIDIGI Fan Festival 2020, в рамках которого модели S5 Pro и A7 Pro будут доступны по скидке. Кроме того, компания намерена выбрать десять пользователей и подарить им UMIDIGI A7 Pro. С условиями розыгрыша можно ознакомиться на официальном сайте производителя.
Купить UMIDIGI S5 Pro по цене 250 долларов
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