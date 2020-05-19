Как поясняет DigiTimes, базирующаяся в Шанхае компания SMIC не сможет оказать Huawei существенной поддержки после прекращения сотрудничества последней с TSMC не только из-за технологического отставания и меньших масштабов производства.

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Источник изображения: Capital Watch

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SMIC в своей производственной деятельности вынуждена опираться на использование американских оборудования, технологий и расходных материалов, поэтому после введения санкций против Huawei китайскому подрядчику будет сложнее осваивать прогрессивные литографические технологии. Судя по всему, от сотрудничества с Huawei компания SMIC отказываться не готова, поэтому санкции США должны распространиться и на её деятельность. Сторонние компании сохраняют возможность принимать заказы от Huawei на выпуск процессоров до 13 августа. В случае с TSMC последняя партия процессоров для Huawei/HiSilicon может быть отгружена в середине сентября.