В конце этой недели NVIDIA опубликует квартальный отчёт, многие отраслевые аналитики ожидают от него красивых показателей выручки в серверном сегменте, который сейчас является для компании вторым по важности источником доходов. Покупка Mellanox и акцент на серверном применении при анонсе архитектуры Ampere только усилят это ощущение, поэтому специалисты BMO Capital считают разумным поднять прогноз по курсу акций NVIDIA до $425.

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Источник изображения: NVIDIA

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По их мнению, растущая важность графических процессоров для ускорения вычислений в ближайшие три-пять лет позволит значительно увеличить выручку на серверном направлении. Если в этом году она достигнет $4,8 млрд, то в будущем может увеличиться до $20 млрд в год. Четырёхкратный прирост за несколько лет – это вам не шутки.