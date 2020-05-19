AMD Athlon 3000G на частоте 5289 МГц обновил рекорд Cinebench R15
Для закрепления в галерее славы HWBot не всегда требуются самые дорогие процессоры. Итальянский энтузиаст Hardware_Numb3rs обновил модельный рекорд Cinebench R15 для процессора Athlon 3000G, разогнав его до 5289 МГц при помощи жидкого азота.
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рекламаРезультат составил 611 баллов, это лучшее достижение для Athlon 3000G, но среди всех процессоров с двумя ядрами оно соответствует только 153-му месту.
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В тесте SuperPI 32M процессор отличился на частоте 5089 МГц, продемонстрировав результат 6 минут 47,629 секунды.
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