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AMD Athlon 3000G на частоте 5289 МГц обновил рекорд Cinebench R15

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Для закрепления в галерее славы HWBot не всегда требуются самые дорогие процессоры. Итальянский энтузиаст Hardware_Numb3rs обновил модельный рекорд Cinebench R15 для процессора Athlon 3000G, разогнав его до 5289 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Hardware_Numb3rs

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Результат составил 611 баллов, это лучшее достижение для Athlon 3000G, но среди всех процессоров с двумя ядрами оно соответствует только 153-му месту.

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Источник изображения: HWBot, Hardware_Numb3rs

В тесте SuperPI 32M процессор отличился на частоте 5089 МГц, продемонстрировав результат 6 минут 47,629 секунды.

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amd экстремальный разгон raven ridge athlon 3000g
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