Вчера стало известно, что TSMC прекратила принимать заказы на производство продукции для Huawei с 15 мая, но сможет отгружать процессоры по существующим контрактам до 14 сентября этого года. Как отмечает издание DigiTimes, тайваньский подрядчик успел заключить с HiSilicon контракт на поставку 5-нм и 7-нм процессоров этой марки до введения американских санкций против Huawei.

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Источник изображения: Reuters

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По неофициальным данным, предоплата со стороны материнской компании Huawei составила около $700 млн. Таким образом, без передовых 5-нм процессоров в этом году Huawei не останется. Подрядчики TSMC, оказывающие услуги по упаковке процессоров, сообщают о своей готовности обрабатывать заказы для Huawei вплоть до конца третьего квартала. Как только санкции США вступят в полную силу, поток заказов должен истощиться.