В этом году AMD чуть поднялась в рейтинге Fortune 500
На этой неделе будет опубликован квартальный отчёт NVIDIA, и чтобы как-то отвлечь внимание сообщества от успехов конкурента, компания AMD со страниц Twitter сообщила, что в этом году тоже попала в список Fortune 500 за счёт выпуска высокопроизводительных вычислительных компонентов для центров обработки данных, ПК и прочих игровых платформ.
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рекламаВ этом году компания поднялась в рейтинге Fortune 500 с 460-го на 448-е место, а в период с 2016 по 2018 годы включительно не попадала в список 500 крупнейших компаний США по величине капитализации. По словам самих составителей рейтинга, в 2019 году курс акций AMD вырос более чем в два раза преимущественно за счёт роста популярности процессоров семейства Ryzen.
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