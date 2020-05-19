На этой неделе будет опубликован квартальный отчёт NVIDIA, и чтобы как-то отвлечь внимание сообщества от успехов конкурента, компания AMD со страниц Twitter сообщила, что в этом году тоже попала в список Fortune 500 за счёт выпуска высокопроизводительных вычислительных компонентов для центров обработки данных, ПК и прочих игровых платформ.

реклама

Источник изображения: Twitter, AMD

реклама

В этом году компания поднялась в рейтинге Fortune 500 с 460-го на 448-е место, а в период с 2016 по 2018 годы включительно не попадала в список 500 крупнейших компаний США по величине капитализации. По словам самих составителей рейтинга, в 2019 году курс акций AMD вырос более чем в два раза преимущественно за счёт роста популярности процессоров семейства Ryzen.