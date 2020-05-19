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В этом году AMD чуть поднялась в рейтинге Fortune 500

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На этой неделе будет опубликован квартальный отчёт NVIDIA, и чтобы как-то отвлечь внимание сообщества от успехов конкурента, компания AMD со страниц Twitter сообщила, что в этом году тоже попала в список Fortune 500 за счёт выпуска высокопроизводительных вычислительных компонентов для центров обработки данных, ПК и прочих игровых платформ.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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В этом году компания поднялась в рейтинге Fortune 500 с 460-го на 448-е место, а в период с 2016 по 2018 годы включительно не попадала в список 500 крупнейших компаний США по величине капитализации. По словам самих составителей рейтинга, в 2019 году курс акций AMD вырос более чем в два раза преимущественно за счёт роста популярности процессоров семейства Ryzen.

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Сергей
08:09
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century84
08:08
Ну если про 2016 года то да, а 2020 какой-то шлаковый получился. 2016 все визжали от восторга, на 2020 много говна вылили, а теперь ещё и эту странную защиту прикрутили.
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century84
08:06
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08:05
90% времени будут диалоги и rpg составляющая. Со стрельбой тоже всё нормально, это же такой сеттинг фэнтазийный, реальная баллистика тут лишней будет, даун ксный.
Ubisoft запуталась: похоже, мир Assassin’s Creed Valhalla всё же будет больше, чем в Odyssey
Inqizitor
08:05
Это полный провал. Функционала нет и цены вообще непонятные. Я в 2013 брал Асус z87 Deluxe за $250, а тут $1200 просто так.
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Jack Reacher
08:04
Статья одни домыслы Ни технических характеристик , ни сроков выхода , ни техпроцесса никто еще не знает Так домыслы журналистов на тему.
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Kasyan
08:01
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Каа
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burobay
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