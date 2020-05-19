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Tesla и Panasonic готовы расширить производство тяговых аккумуляторов в Неваде

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Снижение цен на нефть и экономический кризис, предрекаемый в качестве последствия пандемии, не вынудят Tesla отказаться от намерений увеличить объёмы производства электромобилей. В следующем году компания хочет выпустить не менее миллиона транспортных средств. Для этого ей потребуются тяговые батареи в достаточном количестве.

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Партнёром Tesla по производству аккумуляторов является Panasonic. Как сообщает Nikkei Asian Review, на квартальном отчётном мероприятии представители японской корпорации выразили готовность инвестировать средства в расширение производства литиево-ионных батарей в штате Невада, на совместном предприятии с Tesla.

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Источник изображения: Reuters

Валовая производительность предприятия по выпуску аккумуляторов в конце марта достигла 32 ГВт·ч, но даже без дополнительных мощностей она должна через пару лет увеличиться до 35 ГВт·ч за счёт применения более эффективных материалов и технологий. Этого хватит, чтобы снабжать тяговыми батареями 500 тысяч электромобилей ежегодно. К апрелю текущего года Tesla и Panasonic вложили в Gigafactory 1 около $4,5 млрд. Для японской компании в минувшем фискальном году этот бизнес оказался убыточным, хотя он успел продемонстрировать операционную прибыль во второй половине отчётного периода.

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