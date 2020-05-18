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Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза

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В 2020 году популярность смарт-часов продолжает расти. Носимые гаджеты научились измерять частоту сердечных сокращений, отслеживать активность и выполнять другие действия. Например, на смарт-часы приходят уведомления о звонках и сообщениях, что даёт возможность пользователям сократить время работы со смартфоном.



Компания Blackview не осталась в стороне от рынка носимой электроники и представила собственные умные часы. Они называются Blackview X1. Новинка в течение ограниченного периода времени предлагается с 50-процентной скидкой.

Корпус часов имеет защиту от воды. Маркировка – 5ATM. Такая защита означает, что с гаджетом на руке можно без проблем плавать, но нырять не рекомендуется. Модель поддерживает девять режимов тренировок и регулярно напоминает пользователю о необходимости встать и заняться физической активностью. Сенсор для измерения частоты сердечных сокращений тоже имеется на борту.

Купить Blackview X1

Купить Blackview BV5500 Plus


С Blackview X1 пропадает необходимость доставать смартфон из кармана, чтобы посмотреть время или входящие уведомления. Кроме того, часы позволяют управлять воспроизведением музыки.



С 15 по 24 мая 2020 года Blackview X1 можно приобрести со скидкой 50%. Рекомендованная стоимость смарт-часов составила 70 долларов, но в рамках акции они обойдутся в 35 долларов. Заказать носимый гаджет можно на официальном сайте компании по этой ссылке.



В завершение добавим, что для всех поклонников китайский производитель подготовил ещё одну новинку. Это защищённый умный телефон Blackview BV5500 Plus с операционной системой Android 10 в качестве программной оболочки. Новинка заключена в прочный корпус. Защита соответствует сразу трём стандартам: IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Она переживёт погружение под воду на глубину до 1,5 метра и может работать в экстремальных условиях, не теряя в производительности. Больше информации о смартфоне BV5500 Plus вы сможете найти здесь.

Купить Blackview X1

Купить Blackview BV5500 Plus

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Сережка Петров
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x.7
15:30
А красной армии нищебродов будет еще больнее, ведь человек с интелом может легко себе позволить АМД, а вот в обратку это уже не работает. Так что не понимаю твоего восторга, ведь твоя судьба это фуфык...
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smaximaa
15:30
дык, если бы сравнивали с "не огрызком" в лице 3950х, как никак топ против топа, то 10900к в сухую бы продул)
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smaximaa
15:28
а 10900к обходит в играх 9700к?))
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allbuks
15:28
я читал в варианте, где в конце встает колхозник, и перебивая, задает вопрос -Чи е сельдь в Черном море? -Есть. -А почему у нас в лавке ее нема?
При переходе на 10-нм техпроцесс Intel получит значительное преимущество перед процессорами AMD, выпущенными по 7-нм техпроцессу TSMC
Vital-uK
15:26
Спасибо за оперативное размещение!
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Александр Лавренов
15:26
А ты когда за компом в магаз идешь по потокам сбоку подбираешь или по бюджету? Вот есть у тебя ~8к рублей на проц. Ты будешь выбирать между 9100ф и 2400? И там и там 4/4, так по твоей логике. Или все ...
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Saint_Diver
15:25
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sumrack
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smaximaa
15:25
потому что сравнивают по ценам) у 3900х и 10900к цены близкие зы. ну а так действительно странная ситуация выходит, что топ сравнивают с предтопом Лол
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