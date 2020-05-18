Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза
В 2020 году популярность смарт-часов продолжает расти. Носимые гаджеты научились измерять частоту сердечных сокращений, отслеживать активность и выполнять другие действия. Например, на смарт-часы приходят уведомления о звонках и сообщениях, что даёт возможность пользователям сократить время работы со смартфоном.
Компания Blackview не осталась в стороне от рынка носимой электроники и представила собственные умные часы. Они называются Blackview X1. Новинка в течение ограниченного периода времени предлагается с 50-процентной скидкой.
Корпус часов имеет защиту от воды. Маркировка – 5ATM. Такая защита означает, что с гаджетом на руке можно без проблем плавать, но нырять не рекомендуется. Модель поддерживает девять режимов тренировок и регулярно напоминает пользователю о необходимости встать и заняться физической активностью. Сенсор для измерения частоты сердечных сокращений тоже имеется на борту.
Купить Blackview X1
Купить Blackview BV5500 Plus
С Blackview X1 пропадает необходимость доставать смартфон из кармана, чтобы посмотреть время или входящие уведомления. Кроме того, часы позволяют управлять воспроизведением музыки.
С 15 по 24 мая 2020 года Blackview X1 можно приобрести со скидкой 50%. Рекомендованная стоимость смарт-часов составила 70 долларов, но в рамках акции они обойдутся в 35 долларов. Заказать носимый гаджет можно на официальном сайте компании по этой ссылке.
В завершение добавим, что для всех поклонников китайский производитель подготовил ещё одну новинку. Это защищённый умный телефон Blackview BV5500 Plus с операционной системой Android 10 в качестве программной оболочки. Новинка заключена в прочный корпус. Защита соответствует сразу трём стандартам: IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Она переживёт погружение под воду на глубину до 1,5 метра и может работать в экстремальных условиях, не теряя в производительности. Больше информации о смартфоне BV5500 Plus вы сможете найти здесь.
Купить Blackview X1
Купить Blackview BV5500 Plus
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила