С некоторых пор компания TSMC не только производит кремниевые пластины с полупроводниковыми кристаллами по заказу клиентов, но и оказывает услуги по их упаковке в сложную многокристальную компоновку – например, подразумевающую соседство с микросхемами памяти типа HBM2. Как отмечает DigiTimes со ссылкой на собственные источники, в Аризоне может прописаться не только предприятие по выпуску 5-нм кристаллов, но и линия по упаковке их по методу CoWoS.

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Источник изображения: TSMC

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