Сегодня мировые новостные агентства сосредоточились на обсуждении реакции сторон конфликта вокруг новых санкций США против Huawei Technologies. С пятнадцатого мая компания утрачивает возможность делать заказы на производство новых процессоров тайваньским подрядчиком TSMC, хотя сделанные ранние заказы будут выполняться до 14 сентября включительно.

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Представители Huawei сначала упрекнули США в попытке сохранить свою технологическую гегемонию, а затем выразили готовность принять этот вызов и найти пути решения проблемы в сжатые сроки. Заодно было сказано, что увеличены как товарные запасы, так и расходы на разработки и исследования. Агентство Bloomberg сообщило, что несчастье Huawei помогло китайской компании SMIC получить государственную поддержку от властей КНР.

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Источник изображения: SMIC

Уставный капитал SMIC был увеличен с $3,5 до $6,5 млрд при помощи средств государственного инвестиционного фонда КНР. Доля SMIC в нём в результате снизилась с 50,1% до 38,5%. Учитывая, что компания всё равно рассчитывала выходить на публичное размещение акций, подобная трансформация вряд ли её огорчит. Полученные от властей деньги планируется направить на расширение производственных мощностей, чтобы SMIC смогла выпускать ежемесячно не менее 35 тысяч кремниевых пластин с 14-нм продуктами вместо нынешних 6000. Компания уже освоила производство 14-нм процессоров HiSilicon для нужд Huawei, но объёмы выпуска слишком малы, чтобы компенсировать потерю контрактов с TSMC.