Анонс графического процессора A100 компанией NVIDIA на прошлой неделе оставил смешанные чувства. С одной стороны, первенец семейства Ampere выходит на рынок, он уже выпускается серийно – по долгожданному для NVIDIA техпроцессу с нормами 7 нм, между прочим. С другой стороны, перспективы появления потребительских решений с архитектурой Ampere не обсуждались во время «кухонной презентации» даже в форме намёков.

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Схема компоновки самого кристалла A100, сочетающего более 54 млрд транзисторов на площади 826 кв.мм, до сих пор подробно не описывалась, разве что в презентациях к анонсу кристалл мелькал в составе ускорителя NVIDIA A100.

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Источник изображения: NVIDIA

Кроме того, в системах DRIVE AGX на базе процессоров Orin с архитектурой Ampere родственные дискретные графические процессоры могут предлагаться в версиях с меньшим объёмом памяти, насколько позволяет судить прилагаемый эскиз.

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Источник изображения: NVIDIA

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Сетевые источники , между тем, уже обособили отдельные участки кристалла NVIDIA A100 на профильной схеме.

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Источник изображения: Twitter, Locuza

Кроме того, имеется и классическая схема компоновки данного графического процессора:

Нажмите на картинку для увеличения. Источник изображения: Twitter, Locuza

Увы, пока никто не делает пояснений по поводу распределения микросхем памяти типа HBM2 – как известно, общий объём 40 Гбайт делится между шестью стеками, которые выглядят совершенно одинаково.