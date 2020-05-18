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Спрос на ноутбуки в апреле оказался сильнее, чем ожидалось

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Апрель для производителей и продавцов ноутбуков, как отмечает DigiTimes Research, оказался удачным месяцем. Во-первых, пять ведущих торговых марок на этом рынке показали последовательный рост объёмов поставок на 12%, обновив месячный рекорд. Конечно, в этом частично виноват отложенный спрос, сформированный в марте, когда производители просто не могли поставить нужное количество ноутбуков.

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Источник изображения: TSMC

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Во-вторых, как отмечает источник, на рынках стран со зрелой экономикой спрос на ноутбуки для нужд образовательной системы и удалённой работы продолжал превышать прогнозируемый уровень. Контрактные производители ноутбуков, которые являются подрядчиками по отношению к обладателям популярных торговых марок, в апреле наблюдали прирост объёмов поставок продукции на 10% в последовательном сравнении. Уже второй месяц подряд Quanta Computer может считаться лидером рынка этих услуг, поскольку спрос на так называемые «хромбуки» и продукцию Apple семейства MacBook остаётся стабильно высоким.

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Теги

apple ноутбуки коронавирус odm quanta computer
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Алексей
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Eisbrecher
09:32
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DarkOne
09:32
Нив оном магазине не могу найти... Даже гугл на запрос нервно реагирует, делая автозамену в поиске на 3900х. Просто 3900 не находит, точнее находит новости, что АМД собирается выпустить...
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Hannibal Lecter
09:25
Только что-то яблоки сами эти "самоледы" закупают у самсов. Че ж ретину свою дальше не ставят на топы?
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