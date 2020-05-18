Апрель для производителей и продавцов ноутбуков, как отмечает DigiTimes Research, оказался удачным месяцем. Во-первых, пять ведущих торговых марок на этом рынке показали последовательный рост объёмов поставок на 12%, обновив месячный рекорд. Конечно, в этом частично виноват отложенный спрос, сформированный в марте, когда производители просто не могли поставить нужное количество ноутбуков.

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Источник изображения: TSMC

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Во-вторых, как отмечает источник, на рынках стран со зрелой экономикой спрос на ноутбуки для нужд образовательной системы и удалённой работы продолжал превышать прогнозируемый уровень. Контрактные производители ноутбуков, которые являются подрядчиками по отношению к обладателям популярных торговых марок, в апреле наблюдали прирост объёмов поставок продукции на 10% в последовательном сравнении. Уже второй месяц подряд Quanta Computer может считаться лидером рынка этих услуг, поскольку спрос на так называемые «хромбуки» и продукцию Apple семейства MacBook остаётся стабильно высоким.