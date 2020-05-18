Новая неделя открылась ожидаемым марафоном новостей вокруг американских санкций против Huawei Technologies и её дочерних структур, в число которых входит разработчик процессоров HiSilicon. Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые источники, с 15 мая TSMC прекращает принимать заказы на выпуск процессоров для Huawei.

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Источник изображения: HiSilicon

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Все заказы, которые были получены до 15 мая, должны быть выполнены и отгружены до 14 сентября этого года, после чего TSMC полностью прекратит сотрудничество с Huawei – если, конечно, американские санкции к тому моменту сохранят силу. Представители китайского гиганта должны сделать официальные заявления ближе к вечеру. Китайские власти уже вступились за Huawei, пообещав в случае необходимости принять ответные меры. На долю Huawei приходилось от 15 до 20% выручки TSMC, поэтому для контрактного производителя потеря такого клиента тоже станет ударом.