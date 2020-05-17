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Не хочешь – заставим: TSMC обнародовала планы по строительству предприятия в США

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Кокетство TSMC по вопросу строительства предприятия в США как рукой сняло почти в тот же момент, когда власти страны объявили о новых санкциях в отношении китайской Huawei Technologies. Как поясняет агентство Bloomberg, тайваньский контрактный производитель принял решение возвести на территории штата Аризона предприятие, которое будет выпускать 5-нм продукцию для американских заказчиков.

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Источник изображения: TSMC

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Изучение этого проекта заставляет насторожиться сразу по нескольким пунктам. Во-первых, строительство начнётся не ранее следующего, а завершится не ранее 2024 года. За это время может смениться и власть в США, хотя от нынешнего политического вектора даже преемники нынешней администрации вряд ли откажутся.

Во-вторых, предприятие в Аризоне сможет выпускать ежемесячно не более 20 000 кремниевых пластин. На фоне существующей потребности американских заказчиков в США – это капля в море. Скорее всего, квоты на продукцию TSMC с лейблом «сделано в США» достанутся лишь избранным.

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В-третьих, объём инвестиций со стороны TSMC на возведение и оснащение предприятия оборудованием оценён в $12 млрд, что тоже весьма скромно для современного производства, предусматривающего выпуск 5-нм продукции. Очевидно, что склоняемая в такой политической авантюре TSMC рассчитывает на материальную помощь либо от американского правительства, либо от заинтересованных американских клиентов. Новое предприятие должно создать в Аризоне 1600 рабочих мест.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc
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