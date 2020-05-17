В конце уходящей недели стало известно, что американские власти решили блокировать доступ к американским технологиям для Huawei Technologies. Фактически, это означало, что китайский гигант не сможет получать комплектующие, которые разработаны или произведены с использованием технологий американского происхождения. Даже компания TSMC в итоге не сможет выпускать для HiSilicon процессоры, поскольку её технологические процессы подразумевают использование программного обеспечения, лицензируемого в США. Запрет на сотрудничество с Huawei распространяется на все компании, даже не американские. Желающие сохранить бизнес, связанный с Huawei, должны будут получить от американских властей специальную лицензию.

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Издание Reuters пояснило со ссылкой на Global Times, что министерство иностранных дел КНР уже выразило готовность отстаивать интересы Huawei в провоцируемом американской стороной конфликте.

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Источник изображения: SMIC

Во-первых, ответные меры Китая могут включать ограничение деятельности Apple, Cisco и Qualcomm на территории этой страны. Покупки продукции Boeing китайскими компаниями тоже могут быть приостановлены. Оказываемое на Huawei давление в Китае называют необоснованным.