Intel считает, что спрос на ПК вернётся к росту только через год
Давно перешедшее на рельсы монетизации контента издание DigiTimes опубликовало неожиданно объёмный и бесплатный материал, в котором представители Asustek Computer делились своими прогнозами по ближайшему развитию рынка персональных компьютеров и комплектующих.
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рекламаВо втором квартале Asus увеличит объёмы поставок ноутбуков на 30% в последовательном сравнении, но высокий спрос вряд ли сохранится до августа, как считают представители марки. Исключением могут стать так называемые «хромбуки», которые ориентируются преимущественно на эксплуатацию в учебных заведениях. Во втором квартале объёмы их поставок последовательно удвоятся, а спрос во втором полугодии обещает оставаться стабильно высоким.
На направлении видеокарт и материнских плат Asustek во втором квартале рискует столкнуться со снижением объёмов поставок на 10% по сравнению с первым кварталом. Неожиданно к концу материала появляется комментарий от безымянного источника в Intel, который упоминает пессимистичную оценку развития рынка ПК. По мнению процессорного гиганта, спрос в этом сегменте не вернётся к росту ранее второго квартала следующего года.
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