Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Образцы Intel Rocket Lake-S засветились в базе ЕЭК

+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня

Процессоры Comet Lake-S в исполнении LGA 1200 готовы поступить в продажу, а это значит, что фокус внимания в новостной ленте можно сместить на их преемников. Благо, в базе данных ЕЭК уже отметилось сразу несколько позиций, связанных образцами процессоров Rocket Lake-S.

реклама

Источник изображения: портал ЕЭК

реклама

Декларируемые в таможенных органах компоненты именуются наборами разработчика. По всей видимости, они состоят из самих процессоров Rocket Lake-S и условного комплекта модернизации материнской платы. Последний вполне может представлять собой некий носитель информации с обновлением BIOS. Принято считать, что процессоры Rocket Lake-S тоже будут предлагаться в исполнении LGA 1200, и представленные накануне материнские платы с этим типом разъёма смогут их принять.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel lga 1200 rocket lake-s
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Образцы Intel Rocket Lake-S засветились в базе ЕЭК
+
Процессоры Intel Comet Lake-S можно застраховать от последствий разгона
+
AMD уже подготовила рекламу ноутбуков к началу учебного года
2
AMD Radeon Pro VII позволит подключить до шести мониторов
4
Apple начинает возвращать сотрудников на привычное место работы
3
Новые настольные компоненты окажут поддержку тайваньским производителям во втором полугодии
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
89
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
192
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
103
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
48
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
32
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
18
Обзор игры Streets of Rage 4
10

Сейчас обсуждают

Игорь Орехов
06:38
Ну, попадаю в минимальные проценты, хотя был уверен, что таких конфигураций множество: Ryzen 2700x в разгоне на 4.0, 16gb ram 3400, 1080ti, 2к монитор и ссд на 512
Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
Даня Апрельский
06:38
Не спорю, хорошая карта. Но грех не написать такую фразу под продукцией Palit.
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Виктор Семёнов
06:37
Нормальная сборка, сменить только мат плату на к примеру В450, ну и что бы совсем было хорошо, поменять кулер на DEEPCOOL GAMMAXX 300, всё остальное работать будет.
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
wwr222
06:36
Карта,как раз,нормальная.Не лучшая,но неплохая
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
wwr222
06:35
Кислый старт у новых процессоров у нас будет.Кризис,днищенский курс рубля,жадность магазинщиков. К тому же,по традиции,сначала пойдут платы только на z чипсете по конской цене. Будет смешно,если снача...
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Даня Апрельский
06:35
Palit ваш дом спалит
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
ffe
06:30
Это залёт, товарищ Лэй Цзюнь.
Генерального директора Xiaomi уличили в использовании iPhone
Арчибальдо Урцайт
06:26
Игра отстой.
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
wwr222
06:26
У нас-не будут.Из-за чего сам поймешь.
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Арчибальдо Урцайт
06:17
С 30 кадрами через 10 лет активного гейминга можно глаза выкинуть в корзину, без возможности восстановления.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем