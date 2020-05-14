Образцы Intel Rocket Lake-S засветились в базе ЕЭК
Процессоры Comet Lake-S в исполнении LGA 1200 готовы поступить в продажу, а это значит, что фокус внимания в новостной ленте можно сместить на их преемников. Благо, в базе данных ЕЭК уже отметилось сразу несколько позиций, связанных образцами процессоров Rocket Lake-S.
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рекламаДекларируемые в таможенных органах компоненты именуются наборами разработчика. По всей видимости, они состоят из самих процессоров Rocket Lake-S и условного комплекта модернизации материнской платы. Последний вполне может представлять собой некий носитель информации с обновлением BIOS. Принято считать, что процессоры Rocket Lake-S тоже будут предлагаться в исполнении LGA 1200, и представленные накануне материнские платы с этим типом разъёма смогут их принять.
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