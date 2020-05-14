Производители процессоров одной рукой рекламируют их разгонный потенциал, а другой неустанно распространяют информацию о том, что фирменная гарантия не покрывает последствия разгона. Процессоры Intel Coffee Lake попали под действие фирменной программы Intel, которая позволяет владельцу процессора за дополнительную плату получить своего рода «страховку от последствий разгона». Представленные недавно процессоры Comet Lake-S тоже покрываются этой программой.

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Источник изображения: Intel

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«Дополнительная гарантия», если её так можно назвать, охватывает модели Comet Lake-S со свободным множителем, её можно купить за $20, но сделать это следует до истечения первого года основной гарантии. Если до конца гарантийного срока, который в случае с коробочными процессорами Intel измеряется тремя годами, процессор выйдет из строя в результате разгона, компания заменит его на аналогичный один раз. На подменный процессор дополнительная гарантия уже действовать не будет.