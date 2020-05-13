AMD уже подготовила рекламу ноутбуков к началу учебного года
Текущий учебный год, подрезанный вспышкой коронавируса, должен вот-вот завершиться, но компания AMD полна энтузиазма в отношении перспектив продаж ноутбуков на базе собственных мобильных процессоров. По мнению Лизы Су (Lisa Su), которая недавно выступила перед акционерами компании, спрос на ноутбуки останется стабильно высоким до конца текущего года.
рекламаВ этой ситуации почти не вызывает удивления набор рекламных материалов, которые уже появились в специальном разделе сайта AMD для партнёров компании.
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Всё уже готово к тому, чтобы привлекать внимание к ноутбукам на базе гибридных процессоров AMD Renoir к началу нового учебного года. Один из баннеров обыгрывает ситуацию, когда ноутбук не в силах пробудиться к началу занятий. По заявлениям AMD, ноутбуки на базе 7-нм процессоров Ryzen 4000 обеспечивают скорость реакции на 25% выше, чем ноутбуки на базе процессоров AMD предыдущего поколения. Сноска к этому заявлению позволяет понять, что Ryzen 7 4800U сравнивался с Ryzen 7 3700U в тесте Cinebench R20. Видимо, это очень важное для образовательного процесса приложение.
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