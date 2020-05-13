Новое графическое решение AMD должно дебютировать сегодня в 16 часов по московскому времени, но ресурс VideoCardz традиционно сработал на опережение. По сути, представляемый сегодня Radeon Pro VII является версией потребительского флагмана Radeon VII с дополнительными возможностями типа поддержки ECC со стороны памяти, безопасного режима загрузки для защиты данных, а также легализованной поддержки PCI Express 4.0. Кроме того, плата Radeon Pro VII оснащается интерфейсом Infinity Fabric Link, который позволяет объединять от двух до трёх аналогичных решений в одной связке, обеспечивая скорость передачи информации между ними до 168 Гбайт/с.

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Официальное изображение продукта появится позднее. Источник изображения: AMD

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Radeon Pro VII тоже оснащается 16 Гбайт памяти типа HBM2, но частотные характеристики традиционно скрываются. Указана производительность в операциях с плавающей запятой двойной точности (FP64) – 6,5 терафлопс, в операциях одинарной точности (FP32) – 13,1 терафлопс. На задней панели новинки расположено шесть выходов mini-DisplayPort 1.4, позволяющих подключать до шести мониторов с разрешением 8K. Графический адаптер ориентирован на профессиональное использование, его стоимость достигает $1899. Основным конкурентом новинки должна стать NVIDIA Quadro RTX 5000, которая стоит $2299.