Apple начинает возвращать сотрудников на привычное место работы
Twitter разрешила своим сотрудникам пожизненно работать из дома при наличии технической возможности, Facebook тоже не торопиться согнать всех в офисы, а Apple от такого соблазна не откажется, как отмечает Bloomberg. Компания уведомила сотрудников, что некоторые из них должны будут вернуться в офисы уже к концу мая или началу июня.
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рекламаПредполагается, что первыми вернутся в офисы Apple специалисты, занятые разработкой аппаратного обеспечения. Часть персонала будет выведена на неполный рабочий день, с соблюдением всех мер предосторожности. Второй этап подразумевает возвращение сотрудников в офисы с июля текущего года. Компания также начала открывать фирменные магазины за пределами Китая, включая и отдельные американские штаты, где эпидемиологическая обстановка более благоприятная.
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