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Новые настольные компоненты окажут поддержку тайваньским производителям во втором полугодии

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Апрельская статистика многих участников компьютерного рынка демонстрирует лёгкие признаки возрождения спроса. Как сообщает DigiTimes, выручка MSI в апреле выросла на 24,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Благодарить за это следует спрос на игровые продукты. Ноутбуки соответствующего класса пользуются стабильно высоким спросом, выручка MSI за второй квартал должна существенно увеличиться в последовательном сравнении.

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Источник изображения: MSI

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Определённые надежды производители материнских плат связывают с дебютом платформы Intel LGA 1200. Для работы с процессорами Comet Lake-S покупателям потребуются новые материнские платы. Asustek Computer ожидает снижения спроса на потребительские ноутбуки и смартфоны во втором полугодии, но игровые компоненты будут противостоять этой тенденции, включая и видеокарты новых моделей.

Gigabyte Technology надеется, что по итогам года её выручка не снизится за счёт появления во второй его половине новых игровых видеокарт AMD и NVIDIA. Компания ASRock начала зарабатывать на своих видеокартах, прибыль на направлении материнских плат тоже увеличивается. Спрос на серверные материнские платы этой марки останется стабильным до конца года, по оценкам тайваньских источников.

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