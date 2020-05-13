Вчера на страницах ресурса DigiTimes притаилась заметка об ожиданиях компании Power Logic, которая снабжает системами охлаждения потребительские видеокарты. Представители этого партнёра производителей видеокарт заявили, что на майском мероприятии NVIDIA представит игровые графические решения Ampere серии RTX 30, которые будут выпускаться по 7-нм технологии.

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Источник изображения: NVIDIA, YouTube

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Таким образом, можно надеяться, что шуткой про «самую большую видеокарту в мире», которая имеет отношение к вычислительной системе DGX A100, выступление главы NVIDIA на завтрашней презентации не ограничится. В отношении планов AMD сообщается, что дебют носителей архитектуры RDNA 2 намечен на второе полугодие.