Партнёры NVIDIA ожидают скорого дебюта игровой версии Ampere
Вчера на страницах ресурса DigiTimes притаилась заметка об ожиданиях компании Power Logic, которая снабжает системами охлаждения потребительские видеокарты. Представители этого партнёра производителей видеокарт заявили, что на майском мероприятии NVIDIA представит игровые графические решения Ampere серии RTX 30, которые будут выпускаться по 7-нм технологии.
реклама
рекламаТаким образом, можно надеяться, что шуткой про «самую большую видеокарту в мире», которая имеет отношение к вычислительной системе DGX A100, выступление главы NVIDIA на завтрашней презентации не ограничится. В отношении планов AMD сообщается, что дебют носителей архитектуры RDNA 2 намечен на второе полугодие.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила