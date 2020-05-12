TSMC пока не готова разместить фабрику в США
Представители Intel высокого уровня на днях подтвердили, что власти США обратились к ним с предложением рассмотреть возможность организации контрактного производства полупроводниковых изделий для сторонних клиентов на территории этой страны. Правительство озабочено высокой степенью зависимости американских разработчиков микроэлектроники от тайваньского контрактного производителя, поскольку даже в условиях политической стабильности ситуация может выходить из-под контроля из-за катаклизмов типа пандемии.
рекламаПопытки привлечь TSMC к строительству предприятия на территории США тоже предпринимаются давно, но экономической выгоды такое решение точно не принесёт, как заявляли представители этой компании. Издание DigiTimes в очередной раз сообщило, что TSMC продолжает рассматривать возможность строительства предприятия за пределами Тайваня, включая США, но пока никаких конкретных решений на этот счёт не принято.
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Подчеркнём, что речь идёт именно о предприятии, способном использовать передовую литографию, поскольку дочернее предприятие WaferTech на территории США у TSMC уже есть, оно функционирует с 1996 года, но не может соревноваться по объёмам выпуска продукции и технологической продвинутости с тайваньскими «побратимами».
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