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TSMC пока не готова разместить фабрику в США

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Представители Intel высокого уровня на днях подтвердили, что власти США обратились к ним с предложением рассмотреть возможность организации контрактного производства полупроводниковых изделий для сторонних клиентов на территории этой страны. Правительство озабочено высокой степенью зависимости американских разработчиков микроэлектроники от тайваньского контрактного производителя, поскольку даже в условиях политической стабильности ситуация может выходить из-под контроля из-за катаклизмов типа пандемии.

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Попытки привлечь TSMC к строительству предприятия на территории США тоже предпринимаются давно, но экономической выгоды такое решение точно не принесёт, как заявляли представители этой компании. Издание DigiTimes в очередной раз сообщило, что TSMC продолжает рассматривать возможность строительства предприятия за пределами Тайваня, включая США, но пока никаких конкретных решений на этот счёт не принято.

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Источник изображения: Intel

Подчеркнём, что речь идёт именно о предприятии, способном использовать передовую литографию, поскольку дочернее предприятие WaferTech на территории США у TSMC уже есть, оно функционирует с 1996 года, но не может соревноваться по объёмам выпуска продукции и технологической продвинутости с тайваньскими «побратимами».

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Теги

intel литографическое производство полупроводники tsmc
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Alexander Zotov
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E1nher1
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13:10
То есть субъективно разгон памяти ничего не дает? Т.к. разницу между 71 и 75 кадрами ты не увидишь. А между 270 и 310 - тем более. Ну минимум вон 25 и 35 еще увидишь. То есть, бесполезное занятие?
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Константин Дятлов
13:10
по не адекватным ценам, с зажатой памятью)
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Роман Крутов
13:10
Че вы ноете что термопаста под крышкой, ей ничего не делается даже спустя 5 лет, а сломать текстолит кулером надо еще умудриться или быть крайне криворуким.
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AHDPEY198329477
13:09
Это уже лучше)) Вот мой прогон, еще на 3266 сл 15
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Gosha
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E1nher1
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