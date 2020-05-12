Утилита HWiNFO готова поддержать процессоры AMD Zen 3
Наиболее резонансной темой последних дней, которая имела отношение к планам AMD, стала ситуация с поддержкой будущих процессоров с архитектурой Zen 3 на уровне материнских плат. Напомним, что официально она будет предусмотрена только для плат на основе наборов логики AMD X570 и B550. Разработчики утилиты HWiNFO тоже дали понять, что готовятся к выходу процессоров с архитектурой Zen 3.
реклама
рекламаВо всяком случае, в будущих версиях утилиты будут корректно реализованы функции мониторинга параметров процессоров AMD Renoir и представителей архитектуры Zen 3. Одновременно упоминается поддержка процессоров Intel Alder Lake, которая уже реализована утилитой HWiNFO. Последние не появятся ранее следующего года, так что и в отношении Zen 3 нужно запастись терпением – они появятся к концу текущего года.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила