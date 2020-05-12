Представители AMD были весьма оптимистичны в своих оценках по перспективам рынка ноутбуков, но важно понимать, что компания оценивает его со своих позиций, которые первоначально были низки, а теперь укрепляются. Как отмечает DigiTimes со ссылкой на контрактных производителей ноутбуков, последние не разделяют подобного оптимизма.

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Источник изображения: TipsMake

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Во втором квартале все четыре крупных производителя ноутбуков ожидают высоких объёмов поставок ноутбуков – в этом вопросе единодушие продемонстрировали Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec и Wistron. Влияние коронавируса на мировую экономику, по мнению этих производителей, не позволит сохранить прежние темпы выпуска ноутбуков в третьем квартале.