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Выручка NVIDIA в игровом сегменте в три раза больше, чем у AMD

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Обновившаяся в апреле презентация NVIDIA для инвесторов содержит характеристики бизнеса компании, связанного с игровыми графическими решениями. Во-первых, по итогам прошлого года соответствующий вид деятельности приносил NVIDIA не менее 51% выручки. На диаграммах указываются периоды фискального года, который в календаре NVIDIA уже сменил обозначение на 2021.

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Источник изображения: NVIDIA

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За последние пять лет среднегодовой темп прироста выручки NVIDIA в игровом сегменте составил 18%. В минувшем году негативное изменение выручки обусловлено влиянием криптовалютного фактора в предыдущем отчётном периоде. Если рассматривать четвёртый квартал 2020 фискального года (завершился в январе этого), то выручка NVIDIA в игровом сегменте выросла на 56% год к году. Наконец, в этом сегменте рынка NVIDIA получает в три раза больше, чем ближайший крупный конкурент. Ясно, что речь идёт об AMD, рыночная доля которой в натуральном выражении выше условных 25%, по данным Jon Peddie Research она превысила 31%, но в показателях выручки NVIDIA может претендовать на все 75% из-за более высокой средней стоимости видеокарт.

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Катерина Стец
10:20
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Doominheart
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warmuza
10:19
Посоны, давайте коллективно соберём 10 причин, почему карты АМД лучше, чем НВИДИА. Начинаем: 1. Они дешевле.
Выручка NVIDIA в игровом сегменте в три раза больше, чем у AMD
enzolas
10:18
Они не могут получить мощности компаний производящих чипы. Вот и сдвигают. Для анонса и начала продаж нужно иметь достаточное количество чипов.
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
Андрей Илясов
10:18
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enzolas
10:17
Вот это поворот! Прошел RE2re на RX480 с 8 гигами на максималках. Нехватки памяти замечено не было. Но вы продолжайте держать нас в курсе.
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wwr222
10:17
А что,уже есть на руках? Тогда чего говорить?
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warmuza
10:17
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warmuza
10:16
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