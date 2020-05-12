Обновившаяся в апреле презентация NVIDIA для инвесторов содержит характеристики бизнеса компании, связанного с игровыми графическими решениями. Во-первых, по итогам прошлого года соответствующий вид деятельности приносил NVIDIA не менее 51% выручки. На диаграммах указываются периоды фискального года, который в календаре NVIDIA уже сменил обозначение на 2021.

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Источник изображения: NVIDIA

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За последние пять лет среднегодовой темп прироста выручки NVIDIA в игровом сегменте составил 18%. В минувшем году негативное изменение выручки обусловлено влиянием криптовалютного фактора в предыдущем отчётном периоде. Если рассматривать четвёртый квартал 2020 фискального года (завершился в январе этого), то выручка NVIDIA в игровом сегменте выросла на 56% год к году. Наконец, в этом сегменте рынка NVIDIA получает в три раза больше, чем ближайший крупный конкурент. Ясно, что речь идёт об AMD, рыночная доля которой в натуральном выражении выше условных 25%, по данным Jon Peddie Research она превысила 31%, но в показателях выручки NVIDIA может претендовать на все 75% из-за более высокой средней стоимости видеокарт.