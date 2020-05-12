Без лишнего шума NVIDIA в апреле обновила презентацию для инвесторов, которая содержала немало интересной информации. Рассказывая об исторической динамике финансовых показателей, компания отметила, что в 1999 году её норма прибыли едва превышала 30%.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

реклама

К 2014 году она перевалила за 50%, а в прошлом году превысила 60%. Этого удалось добиться за счёт диверсификации бизнеса, хотя если учитывать высокую степень зависимости выручки NVIDIA от продаж игровых GPU (более половины), то в голову лезут не самые лестные для компании характеристики её ценовой политики на игровом рынке.