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Intel получит первый 5-нм графический процессор от TSMC

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Всякий раз, когда возникали слухи о намерениях Intel привлечь к производству процессоров или чипсетов компании Samsung или TSMC, руководство напоминало о том, что в последние годы выручка Intel на 20% формируется продуктами, которые она не выпускает самостоятельно. Принцип распределения заказов между подрядчиками всегда был один – нельзя отдавать на сторону выпуск критически важных для бизнеса компании изделий, тех же центральных процессоров, в частности.

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Вчера китайское издание Commercial Times сообщило, что до 2022 года включительно должны выйти первые 5-нм дискретные графические процессоры Intel, выпуск которых будет поручен компании TSMC.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

Весьма неожиданный поворот, особенно если учесть намерения Intel наладить в конце 2021 года выпуск 7-нм графических процессоров собственными силами. Опять же, необходимо оценивать складывающуюся конкурентную обстановку. AMD в 2022 году уже будет располагать 5-нм графическими процессорами с архитектурой RDNA 3, компании NVIDIA приписывают намерения представить в то же время 5-нм графические процессоры Hopper. Если жажда лидерства Intel сильнее технологических предрассудков, то компания вполне может пойти на сотрудничество с TSMC в сфере контрактного производства графических процессоров.

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