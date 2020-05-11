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Lenovo переманивает специалистов Asus по игровым смартфонам

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Производители компьютеров и комплектующих, в отличие от консервативно настроенных потребителей, не руководствуются стереотипами, а потому начинают осваивать перспективные рынки при наличии адекватного экономического потенциала, не особо оглядываясь на условности. Когда продажи видеокарт и материнских плат начали сокращаться, тайваньские компании бросились выпускать игровые ноутбуки. Со смартфонами всё было не так просто, но Asustek Computer удалось сохранить профильный бизнес, и даже занять довольно узкую нишу игровых устройств.

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Как отмечает DigiTimes, компания Lenovo мечтает потеснить продукты серии Asus ROG Phone в этом секторе рынка, и для этого даже переманила одного из ведущих специалистов Asustek на профильную должность.

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Источник изображения: Asustek Computer

Разработка игровых смартфонов компанией Lenovo теперь будет продвигаться активнее, а до конца мая компания сможет представить новую модель этого класса. Такие действия Lenovo явно усилят конкуренцию в этом специфическом сегменте рынка.

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