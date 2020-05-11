Страница TechEpiphany в Twitter – это то место, где можно найти еженедельную статистику MindFactory – немецкого интернет-магазина, известного своей высочайшей степенью концентрации продукции AMD. На прошлой неделе, например, статистика продаж процессоров этого магазина распределяла 90,33% в пользу продукции AMD, и только 9,67% проданных процессоров несли марку Intel. В показателях выручки перевес был менее убедительным: 86,95% у AMD и 13,05% у Intel.

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Источник изображения: Twitter, TechEpiphany

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О статистике продаж материнских плат этим магазином говорится редко, хотя здесь-то и не следует ожидать сюрпризов – всё должно быть в пропорции с центральными процессорами. Действительно, на прошлой неделе интернет-магазин MindFactory продал 6320 материнских плат для процессоров AMD и 955 плат для процессоров Intel. В количественном соотношении продажи плат для процессоров AMD немного отставали от процессорной статистики – только 86,87% продаж, у Intel – оставшиеся 13,13% материнских плат. В показателях выручки Intel и вовсе занимает 14,85%, а AMD – оставшиеся 85,15%.