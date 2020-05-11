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Попытка эксплуатировать Ryzen 5 3600 без крышки упёрлась в проблемы

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Администратор сообщества Overclocking.com решился улучшить показатели разгона процессора AMD Ryzen 5 3600 двумя последовательными операциями. Сперва он занялся шлифовкой крышки теплораспределителя процессора, но особого прогресса в температурных режимах не добился. Затем он решил избавиться от крышки процессора полностью, чтобы установить водоблок прямо на кристаллы Ryzen 5 3600, коих у этой модели два.

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Источник изображения: Overclocking.com

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Под крышкой процессоров Matisse, напомним, находится припой, поэтому демонтаж крышки подразумевал её предварительный нагрев при помощи газовой горелки. Очистка кристаллов от следов припоя позволила перейти к решающему этапу эксперимента, но тут выяснилось, что уменьшившаяся монтажная высота процессора требует смещения подошвы водоблока ближе к плоскости материнской платы.

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Источник изображения: Overclocking.com

Эту проблему автор эксперимента решил путём подкладки шайб под крепёжные винты водоблока. Но этим злоключения не ограничились – крепление водоблока теперь упиралось в сам процессорный разъём. Удастся ли автору преодолеть это препятствие, станет известно позднее, поскольку подобная модификация материнской платы требует не только подготовки, но и наличия силы воли в хорошем сочетании с авантюризмом.

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Теги

amd охлаждение процессора matisse ryzen 5 3600
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