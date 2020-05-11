Компания Intel на направлении компонентов для ноутбуков зарабатывает в два раза больше, чем в настольном, у AMD до сих пор обновления архитектуры доходили до мобильных процессоров в последнюю очередь. Компания полна решимости исправить это, если судить по комментариям Лизы Су (Lisa Su) на ежегодном собрании акционеров.

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Источник изображения: AMD

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По её словам, в ближайшее время AMD будет расширять ассортимент премиальных ноутбуков на базе собственных процессоров – в этом ей помогут партнёры, которые тоже заинтересованы в продажах более дорогих моделей мобильных компьютеров. В целом же AMD считает сегмент ноутбуков одним из направлений сильного роста выручки в текущем году, и не только по причинам высокого спроса на устройства для организации удалённой работы и дистанционного образования.