Графика начального уровня Intel DG1 предназначается только ноутбукам
Ещё в начале года компания Intel представила дискретные видеокарты DG1 для разработчиков программного обеспечения (SDV), которые уже несколько месяцев активно среди них распространяет. Этим и объясняется регулярное упоминание о результатах тестирования графики DG1 в разных источниках. Между тем создатели суперкомпьютера Aurora в своей презентации поясняют, что в серийном воплощении Intel DG1 будет распаиваться на материнскую плату ноутбука, а в качестве платы расширения с интерфейсом PCI Express предлагаться не будет.
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рекламаБезусловно, в обозримом будущем Intel предложит более производительную потребительскую дискретную графику, но пока она оттачивает архитектуру Intel Xe на интегрированных продуктах и мобильных решениях начального уровня. На это недавно намекнул и Раджа Кодури (Raja Koduri), который в Intel курирует соответствующие разработки.
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