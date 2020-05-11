Всё чаще появляются свидетельства того, что у процессоров Rocket Lake, которые на рубеже этого и следующего годов предложат двухкристальную компоновку, появятся и мобильные версии. По крайней мере, они уже добавлены в программный код Linux специалистами Intel в одном блоке с процессорами Tiger Lake, которые существуют только в мобильном исполнении.

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Источник изображения: FreeDesktop

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Стоит напомнить, что от вычислительных ядер Rocket Lake ожидают сочетания 14-нм технологии производства и архитектуры Willow Cove, известной по мобильным процессорам Ice Lake и Tiger Lake, которые выпускаются по 10-нм технологии. О графической подсистеме процессоров Tiger Lake и Rocket Lake новая запись в коде Linux позволяет понять не так много. В ассортименте Tiger Lake встречаются модели процессоров с графикой Intel Xe, но есть и версии с «безымянной» Intel Graphics. Наличие последней пока характерно и для процессоров Rocket Lake, причём в более простых конфигурациях типа GT1 и GT0.5. Возможно, более производительная графика серии Intel Xe появится у процессоров Rocket Lake позднее.