Американские власти склоняют Intel открыть доступ к американским предприятиям для конкурентов
Как отмечает Engadget со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal, американские власти продолжают искать способ снизить зависимость от импорта микроэлектронных компонентов. Основная часть микропроцессоров производится за пределами США, и пандемия в очередной раз показала уязвимость американских компаний, которые зависят от зарубежных подрядчиков.
реклама
рекламаВ этом контексте оживает тема строительства нового предприятия TSMC на территории США. Что на этот счёт думает руководство компании, мы уже не раз слышали на квартальных отчётных конференциях. Во-первых, на территории США у TSMC уже действует с девяностых годов прошлого века дочернее предприятие, занимающееся выпуском полупроводниковых изделий. Во-вторых, строительство нового передового с технологической точки зрения предприятия не оправдает себя экономически. Себестоимость продукции будет заоблачной, а главное, что расходные материалы всё равно придётся поставлять из-за рубежа, да и основная часть специалистов TSMC останется на Тайване.
И тут у горячих голов в Вашингтоне, если верить источнику, возникла другая светлая идея – заставить компанию Intel освоить контрактное производство процессоров и микросхем для американских компаний на территории США. Надо сказать, инициатива Intel по оказанию производственных услуг сторонним компаниям существует не один год, но в случае с Altera она завершилась покупкой компании, а в случае с LG развития не получила. Тем более, сейчас перед Intel стоит приоритетная задача увеличить выпуск собственных процессоров и освоить передовые литографические технологии в обещанные сроки. Отвлекаться на контрактное производство ей просто некогда, да и конкуренты не особо готовы делиться с ней документацией на собственные разработки. Словом, ситуация складывается весьма деликатная.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила