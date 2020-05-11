Как отмечает Engadget со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal, американские власти продолжают искать способ снизить зависимость от импорта микроэлектронных компонентов. Основная часть микропроцессоров производится за пределами США, и пандемия в очередной раз показала уязвимость американских компаний, которые зависят от зарубежных подрядчиков.

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Источник изображения: Engadget

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В этом контексте оживает тема строительства нового предприятия TSMC на территории США. Что на этот счёт думает руководство компании, мы уже не раз слышали на квартальных отчётных конференциях. Во-первых, на территории США у TSMC уже действует с девяностых годов прошлого века дочернее предприятие, занимающееся выпуском полупроводниковых изделий. Во-вторых, строительство нового передового с технологической точки зрения предприятия не оправдает себя экономически. Себестоимость продукции будет заоблачной, а главное, что расходные материалы всё равно придётся поставлять из-за рубежа, да и основная часть специалистов TSMC останется на Тайване.

И тут у горячих голов в Вашингтоне, если верить источнику, возникла другая светлая идея – заставить компанию Intel освоить контрактное производство процессоров и микросхем для американских компаний на территории США. Надо сказать, инициатива Intel по оказанию производственных услуг сторонним компаниям существует не один год, но в случае с Altera она завершилась покупкой компании, а в случае с LG развития не получила. Тем более, сейчас перед Intel стоит приоритетная задача увеличить выпуск собственных процессоров и освоить передовые литографические технологии в обещанные сроки. Отвлекаться на контрактное производство ей просто некогда, да и конкуренты не особо готовы делиться с ней документацией на собственные разработки. Словом, ситуация складывается весьма деликатная.