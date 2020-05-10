GeForce GTX 970 под жидким азотом отличилась в 3DMark Fire Strike
Американский энтузиаст Splave взялся за экстремальный разгон видеокарты GeForce GTX 970, которая всё ещё популярна среди пользователей Steam. Резервуар с жидким азотом позволил поднять частоты до 1865/8210 МГц, прирост по частоте графического процессора достиг 58%.
реклама
рекламаПо соседству эксплуатировался процессор Intel Core i9-10980XE, охлаждаемый водоблоком, частоту которого удалось поднять до 5.0 ГГц с сохранением активности всех восемнадцати ядер, но без Hyper-Threading. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme система набрала 7361 балл, став лучшим результатом в модельном зачёте.
реклама
Лучшие среди GeForce GTX 970 результаты были показаны в 3DMark Fire Strike (15 223 балла) и 3DMark Fire Strike Ultra (3776 баллов).
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила