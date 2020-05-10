Американский энтузиаст Splave взялся за экстремальный разгон видеокарты GeForce GTX 970, которая всё ещё популярна среди пользователей Steam. Резервуар с жидким азотом позволил поднять частоты до 1865/8210 МГц, прирост по частоте графического процессора достиг 58%.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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По соседству эксплуатировался процессор Intel Core i9-10980XE, охлаждаемый водоблоком, частоту которого удалось поднять до 5.0 ГГц с сохранением активности всех восемнадцати ядер, но без Hyper-Threading. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme система набрала 7361 балл, став лучшим результатом в модельном зачёте.

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Источник изображения: HWBot, Splave

Лучшие среди GeForce GTX 970 результаты были показаны в 3DMark Fire Strike (15 223 балла) и 3DMark Fire Strike Ultra (3776 баллов).