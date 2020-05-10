Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) не стесняется выступать с публичной критикой мер, предпринимаемых властями США для борьбы с распространением коронавируса. Сначала он долго оспаривал требования закрыть производство электромобилей в Калифорнии на время самоизоляции, потом на квартальном отчётном мероприятии сравнил принимаемые властями штата ограничения с «фашизмом», а теперь, как отмечает CNBC, пригрозил перенести из Калифорнии не только производство, но и штаб-квартиру компании.

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Источник изображения: Reuters

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Власти Калифорнии начали смягчать условия самоизоляции в штате, Tesla даже объявила о планах начать в усечённом режиме производство электромобилей во Фримонте в пятницу, привлекая для этого около 30 процентов персонала, но власти округа Аламида заявили, что деятельность предприятия не отвечает критериям, позволяющим сделать это сейчас.

К выходным Илон Маск устал себя сдерживать, и обрушился на главного медицинского консультанта округа Аламида с критикой и оскорблениями со своей страницы в Twitter. Во-первых, он выразил готовность подать иск на власти округа Аламида. Во-вторых, всё происходившее на уходящей неделе он назвал «последней каплей», и заявил о намерениях начать перенос штаб-квартиры Tesla и будущих производственных программ на территорию штатов Невада или Техас. Компания готова сохранить предприятие во Фримонте, но осуществление на нём производственной деятельности будет во многом зависеть от отношения к Tesla местных властей. Свою тираду Маск завершил напоминанием о том, что Tesla осталась последним автопроизводителем на территории Калифорнии.