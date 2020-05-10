AMD по-прежнему имеет некоторые сложности с квотами TSMC на выпуск 7-нм продуктов
На сессии вопросов и ответов после доклада Лизы Су (Lisa Su) на ежегодном собрании акционеров AMD была затронута тема наличия у компании проблем с доступностью продукции TSMC. Коронавирус в этом смысле слабо повлиял на ситуацию, поскольку серьёзных нарушений в логистике AMD не наблюдает.
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рекламаЕсли же вернуться к вопросу квот на выпуск 7-нм продукции, то Лиза Су не стала скрывать наличие некоторых трудностей. Как и ранее, AMD надеется их решить за счёт более точного планирования поставок и тесного взаимодействия с клиентами. Попутно глава AMD напомнила, что TSMC производит по 7-нм технологии не только центральные процессоры Ryzen и EPYC, но и графические процессоры Radeon, а также компоненты для игровых консолей Sony и Microsoft нового поколения, которые дебютируют осенью текущего года.
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