AMD сообщила об оживлении спроса в китайской рознице в апреле
Избитую тему влияния коронавируса на бизнес компании руководству AMD не удалось обойти стороной и на ежегодном собрании акционеров. Перед лицом инвесторов Лиза Су (Lisa Su) в очередной раз сообщила, что производственные процессы почти не были нарушены в первом квартале, и выпуск продуктов AMD осуществляется в достаточных объёмах.
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рекламаКитайский рынок, который первым принял удар коронавируса, продемонстрировал снижение спроса в розничных магазинах, но онлайн-торговля с кризисом справилась лучше. Более того, как добавила Лиза Су, даже офлайн-магазины в Китае начали к апрелю демонстрировать признаки восстановления спроса. Всё это позволяет надеяться, что в прочих регионах планеты спрос восстановится достаточно быстро после снятия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции.
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