Более чем получасовая запись годового собрания акционеров появилась на сайте AMD лишь недавно. Прослушать её стоило ради пятиминутной секции вопросов и ответов, во время которой Лизе Су (Lisa Su), генеральному директору компании, не удалось избежать ответа на вопрос о сроках появления видеокарты с архитектурой RDNA 2 класса high-end, если оперировать дословными формулировками.

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Источник изображения: AMD

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Тщательно подбирая слова, глава AMD пояснила, что вокруг флагманского графического процессора нового поколения немало шума. Он появится до конца 2020 года, предложит архитектуру RDNA 2 с поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне, но этим перечень продвинутых функций не ограничится. AMD очень довольна своими планами по выпуску продуктов с архитектурой RDNA 2. Обещана полная линейка сильных графических решений, обеспечивающих прирост быстродействия относительно имеющихся продуктов. Аналогичная архитектура будет использоваться и в игровых консолях Sony и Microsoft нового поколения.