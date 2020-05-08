Международная выставка Computex 2020, которая ежегодно проходит на Тайване, должна быть перенесена с начала июня на конец сентября, её продолжительность будет сокращена до трёх дней. Тем не менее, как отмечает издание DigiTimes, даже такой график вызывает у некоторых компаний нежелание принимать участие в привычном формате.

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Источник изображения: Computex

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Asustek Computer смогла заявить, что подготовка к участию компании в мероприятии продолжается. Gigabyte, MSI, ECS, TUL (PowerColor) и Chaintech уже сейчас убеждены, что не будут принимать участие в Computex 2020. Предпочтительной альтернативой в условиях пандемии могут стать онлайн-мероприятия, посвящённые дебюту новых продуктов. Intel пока упоминает только о необходимости обеспечить безопасность сотрудников и клиентов компании, не конкретизируя свои планы относительно участия в Computex 2020. AMD и NVIDIA, по словам первоисточника, вряд ли примут участие в этой выставке.