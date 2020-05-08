Основатель Moor Insights & Strategy не смог упустить возможность пообщаться с исполнительным вице-президентом AMD Риком Бергманом (Rick Bergman), но вчерашний анонс мобильных 7-нм процессоров Ryzen Pro 4000 для корпоративного сегмента заставил представителя компании сделать не самое однозначное заявление.

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Источник изображения: AMD, Twitter

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По словам Рика Бергмана, даже после завершения пандемии люди продолжат пользоваться преимуществами удалённой работы, и это вынудит их чаще обновлять домашние компьютеры и ноутбуки. Конечно, подобное утверждение стоит рассматривать не в перспективе текущего года, поскольку экономический кризис заставит многих людей экономить средства, а кто-то и вовсе потеряет работу. Важен и источник финансирования подобных покупок: в отдельных случаях работодатель обеспечивает надомных сотрудников ноутбуками, но подобная практика распространена не везде. В первом случае покупка ноутбука ложится на плечи работодателя, во втором случае она ударяет по карману конечного пользователя. В этом полугодии многие были вынуждены экстренно обновиться, и как долго они будут сидеть на купленных недавно ноутбуках, во многом будет зависеть от развития макроэкономической ситуации в мире.