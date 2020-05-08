На ежегодном собрании акционеров руководство AMD не могло обделить вниманием тему прогресса на серверном направлении, который позволяет компании планомерно возвращать себе утраченные почти полностью позиции на рынке процессоров данного класса.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Поскольку годовое собрание акционеров подразумевает анализ предыдущего отчётного периода, то статистика бралась за 2019 год. AMD удвоила количество виртуальных машин в облачном сегменте, эксплуатируемых ведущими провайдерами профильных услуг. В корпоративном сегменте количество крупномасштабных серверных систем на базе процессоров EPYC тоже удвоилось, было представлено свыше 140 новых платформ. Наконец, в сегменте суперкомпьютеров редкая сделка обходилась без участия AMD, хотя нельзя утверждать, что компания вытеснила конкурентов – по сути, основная часть строящихся суперкомпьютеров сочетает компоненты Intel, AMD и NVIDIA в различных пропорциях.